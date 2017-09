'First They Killed My Father': Kind versus oorlogsgruwel

FILM Kind versus oorlogsgruwel: het blijft een ijzersterke insteek voor een film, maar het valt te hopen dat Jolie weer netjes aansluit bij haar regiedebuut ‘In the Land of Blood and Honey’ in plaats van bij het in een kleffe melodramatische saus gedrenkte ‘Unbroken’. Amerikaanse recensenten die de film al gezien hebben, merkten alvast op dat het in de prent wemelt van de – hey, krek wat koning Boudewijn destijds beweerde over Hugo Claus’ verfilming van ‘De leeuw van Vlaanderen’! – fraaie landschappen. Toch al iets, dus.