'American Vandal': true crime door de mangel gehaald

SERIE Met ‘Making a Murderer’ bracht het bedrijf de true crime-hype van de afgelopen jaren op gang, en nu lanceert het een reeks waarin de hele trend geparodieerd wordt. Dat het om satire gaat, is meteen duidelijk uit de ‘misdaad’: geen mysterieuze moordzaak, maar een vandalenstreek op een Amerikaanse high school, waar de auto’s van 27 leraars besmeurd zijn met een graffitipenis. Eén student krijgt de schuld, maar de ploeg van ‘American Vandal’ onderzoekt of de jongeman niet ten onrechte gepakt is. Wat volgt, is een serie waarin alle typische elementen van de true crime – de grafiekjes tussendoor, de emotionele getuigenissen, de commentaarstem – door de mangel worden gehaald, maar die tegelijk op zichzelf kan staan.