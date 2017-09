'Buddy Holly: Rave On': uitstekende docu over één van de opmerkelijkste pioniers van de rock-'n-roll

Volgens Paul McCartney slaakte John Lennon een zucht van verlichting toen Buddy Holly in 1957 met het stuiptrekkende ‘That’ll Be the Day’ de wereld veroverde: tot dan wilde de toekomstige Beatle niet dood teruggevonden worden met een bril, maar Buddy Holly bewees dat je geen James Dean of Elvis moest zijn om cool te zijn.

MUZIEK De goedlachse Amerikaanse singer-songwriter vormde samen met drummer Jerry Allison, bassist Joe B. Mauldin en gitarist Niki Sullivan de geoliede hitmachine The Crickets, die met onsterfelijke nummers als ‘Peggy Sue’ en ‘Oh Boy’ genadeloos op de dansbenen mikte. Maar op 3 februari 1959 stortte het vliegtuigje van de 22-jarige Buddy Holly en drie andere inzittenden neer, een dag die Don McLean in zijn hartverscheurende lamento ‘American Pie’ herinnert als ‘the day the music died’. Zestig jaar na Buddy Holly’s doorbraak brengt Canvas een gloeiend eerbetoon aan de artiest die, hoe kort zijn carrière ook was, onmiskenbaar zijn stempel op de muziekgeschiedenis heeft gedrukt. Passeren in deze uitstekende documentaire onder anderen de revue: Jerry Allison, Don Everly, Brian May en Robert Wyatt.