VIJF, VRIJDAG 15 SEPTEMBER, 20.35

KOMEDIE Voordat Ryan Gosling en Emma Stone in ‘La La Land’ richting Oscars dansten, toonden ze hun chemistry al in deze sympathieke romantische komedie. Heel geloofwaardig of memorabel is het allemaal niet, maar de film heeft het hart op de juiste plaats, de acteurs zijn prima en de meeste oneliners raken hun doel.