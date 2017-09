Simic woont dezer dagen met de vijftien jaar oudere ‘worstenkoning’ Lex van Hessen, de Nederlandse Balthazar Boma zo u wil, in een poepchic appartement in Monaco, vanwaar ze ons rondborstig te woord staat.

Tatjana Simic «Ik heb meteen ja gezegd toen ze me vroegen voor dit programma: ik vond het een leuk concept, en ik was ook wel vereerd dat de titel een uitspraak van mij was. Bovendien ga ik graag met Belgen om: ik ben bij jullie altijd heel lief behandeld.»