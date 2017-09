De Waalse noodcentrale: 'Soms bellen ze om te weten of het al morgen is'

Isabelle «Ik ben voor verpleegster gaan studeren omdat ik mensen wilde helpen, maar na enkele jaren op de spoeddienst werd ik ontzettend nieuwsgierig naar wat er gebeurde vóór de gewonden bij ons belandden. Ik heb toen het examen voor calltaker bij de noodcentrale afgelegd, en ik was geslaagd: sindsdien combineer ik mijn job op de spoeddienst met die van operator bij de 112-centrale. Heel interessant, want de ene helft van de week help ik mensen die in paniek naar de nooddiensten bellen, de andere ontferm ik me over hen in het ziekenhuis.»

HUMO Als verpleegster weet je vast nog beter welke vragen je moet stellen.