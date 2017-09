Bart Van Avermaet: 'Veel mensen zijn ervan overtuigd dat ik écht Waldek ben'

Bart Van Avermaet «Voor de duidelijkheid: wat in ‘Thuis’ gebeurt, is fictie, wat in ‘Weg zijn wij’ gebeurt, is realiteit (lacht). Maar je raakt daar wel iets aan: ik kom verrassend veel mensen tegen die ervan overtuigd zijn dat ik écht Waldek ben. ‘Ah, hier zie, jij leeft nog!’, gaat dat dan, of ze beklagen zich erover dat ik vroeger ‘toch zo’n brave man’ was, maar nu met iedereen het bed induik. En als het Polen zijn, beginnen ze – echt waar – weleens in het Pools tegen mij. Terwijl ik in die taal enkel een paar vuile woorden ken (lacht). Bij moslima’s ben ik om één of andere reden ook populair: die zien al van ver dat Waldek eraankomt.»

HUMO Zo zie je maar hoe ongelooflijk populair ‘Thuis’ is.