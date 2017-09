Mr. Orange in ‘Reservoir Dogs’, Pumpkin in ‘Pulp Fiction’, Dr. Cal Lightman in ‘Lie to Me’: de Britse acteur Tim Roth speelde al een paar memorabele rollen. Met het nieuwe misdaaddrama ‘Tin Star’ voegt hij meteen twéé nieuwe personages aan de lijst toe: familieman Jim Worth, een Londense rechercheur die naar de Rocky Mountains in Canada verhuist, en zijn genadeloze alter ego Jack Devlin.