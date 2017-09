'Narcos': 'Je bent veilig omdat je bij mij bent. Maar uiteindelijk is niemand veilig'

Pedro Pascal «Als mensen zeiden dat er geen ‘Narcos’ zonder Escobar mogelijk was, dacht ik: ‘Ben je gek? In wat voor wereld leven jullie?’ Na de dood van Escobar is de verkoop van cocaïne niet in elkaar gezakt, hè, de business werd zelfs groter dan voorheen. Dat alleen al bewijst wat voor tegenstander Pena en de DEA in dit nieuwe seizoen tegenover zich hebben. Het Cali-kartel was ook veel moeilijker onderuit te halen, omdat er niet één duidelijke baas was zoals Escobar bij het Medellin-kartel. Dat maakt het nog complexer en spannender. Je weet nooit wat je nog kunt verwachten: zelfs als je vooraf een uur op Google hebt zitten lezen, zul je nog niet weten hoe alles precies gegaan is.»