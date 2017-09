De docu's die u graag informeren (van 22 tot 28 september)

Canvas, zondag 24 september, 20.35

ACTUA In het enig mooie, van eigentijds geblaat gevrijwaarde ‘Wanderlust’ gaat Alicja Gescinska in dialoog met de Afghaans-Canadese journaliste en filmmaakster Nelofer Pazira, die zich de vluchtelingencrisis erg aantrekt.



NPO 2, maandag 25 september, 22.45

PORTRET ‘Ik praat soms tegen de foto van mijn overleden vrouw, zodat ik mijn eigen stem nog eens hoor.’ De 79-jarige Daan is één van de vijf mensen die in de Week tegen de Eenzaamheid in hun wegkwijnende ziel laten kijken.