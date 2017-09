'Star Trek Discovery': uit de koker van een echte Trekkie

SERIE Tot een jaar geleden hadden we volmondig ‘ja’ geantwoord. De man achter ‘Star Trek Discovery’, een prequel die zich afspeelt tien jaar voor de allereerste serie, is immers tv-scenarist Bryan Fuller, een echte Trekkie die eerder geweldige reeksen als ‘Pushing Daisies’ en ‘Hannibal’ maakte. Helaas verliet Fuller de productie in oktober vorig jaar: officieel omdat hij ‘Star Trek Discovery’ niet kon combineren met ‘American Gods’, zijn eveneens geweldige verfilming van Neil Gaimans werk, maar eigenlijk omdat hij de bemoeienissen van de bazen bij CBS beu was. De vervangers hebben weliswaar beloofd dat ze Fullers werk zouden respecteren, maar of dat echt is gebeurd, valt af te wachten.