'The Good Place' op Netflix: onweerstaanbaar charmant

SERIE De titel verwijst naar de hemel, waar Eleanor Shellstrop (Kristen Bell) terechtkomt nadat ze is omvergereden door enkele winkelkarretjes. Ze krijgt te horen dat ze als één van de weinigen toegelaten is, als beloning voor haar leven vol onbaatzuchtigheid en goede werken. Alleen is er een vergissing gebeurd, want Eleanor was een egoïstisch wicht en heeft nooit naar anderen omgekeken. Nu moet ze het proberen beter te doen in haar leven na de dood, met de hulp van Chidi Anagonye, een professor ethiek die zijn plaatsje wél verdiend heeft. Diepzinnig is ‘The Good Place’ niet, wel onweerstaanbaar charmant en dat hoeft niet te verwonderen: de reeks is namelijk bedacht door Michael Schur, die eerder mee aan de wieg stond van ‘The Office US’, ‘Parks and Recreation’ en ‘Brooklyn Nine-Nine’.