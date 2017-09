THRILLER Andi (Max Riemelt), de charmante leraar Engels die haar een paar uur eerder nog honderduit vertelde over de prachtige schilderijen van Klimt, blijkt een probleempje te hebben met het concept ‘wederzijdse toestemming’. Wat volgt, is geen psychologische analyse van mommy & daddy issues, maar een razend spannende thriller. Laat u niet misleiden door de arthouse-filter die over de film gedrapeerd werd: ‘Berlin Syndrome’ is bikkelhard.