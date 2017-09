'Gaga: Five Foot Two': het leven van Lady Gaga naast het grote podium

DOCU De camera’s draaiden in de studio waar ze aan songs werkte voor het nog te verschijnen ‘Joanne’ en tijdens de voorbereiding voor de Super Bowl, maar ze registreerden ook haar van pijn vertrokken gezicht bij de dokter, de openhartige praatjes over haar relatie en de breuk met Taylor Kinney én haar – hey: je bent Gaga of je bent het niet – blote borsten terwijl ze discussieert over de outfit die ze tijdens de nakende tournee moet dragen. Onze kop eraf als ‘Five Foot Two’ niet tevens te pruimen is voor wie geen vijf songs van d’r kan opnoemen. Ooh-la-la!