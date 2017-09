'The Confession Tapes': zeven bekentenissen, zeven keer toch onschuldig

DOCUSERIE Deze docuserie gaat over moordzaken waarin een verdachte heeft bekend, alleen blijkt alles achteraf niet zo eenvoudig als het lijkt. Eén aflevering gaat bijvoorbeeld over een man die er door de politie van overtuigd werd dat hij zijn geliefde had vermoord in een vlaag van woede en daarna een black-out had gekregen, terwijl zijn eigen moeder getuigde dat hij de hele avond bij haar was geweest. Veel hoofdrolspelers in de reeks zijn ook veroordeeld enkel op basis van hun bekentenis, terwijl je als kijker vaak meer in hun onschuld gelooft dan in die van Steven Avery uit ‘Making a Murderer’.