'Mike Judge's Tales from the Tour Bus': de sterkste verhalen uit de carrière van enkele succesvolle (nu ja) countrymuzikanten

SERIE In de serie vertelt Mike Judge – die u trouwens ook dankbaar mag zijn voor ‘King of the Hill’ én ‘Silicon Valley’ – de sterkste verhalen uit de carrière van enkele countrymuzikanten, zoals Tammy Wynette, Jerry Lee Lewis en Waylon Jennings, afgewisseld met – eveneens getekende – interviews met bandleden, vrienden en familie. ‘This sucks more than anything that has ever sucked before,’ zouden Beavis en Butt-Head wellicht zeggen over dit vreemde concept, maar wij geven Judge en zijn verhalen toch een kans.