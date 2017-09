'The Family I Had': op zoek naar de dieper liggende oorzaken van de spiraal van geweld in Amerika

DOCU Na het waargebeurde drama ‘Murdered by My Father’ volgt de al even aangrijpende documentaire ‘The Family I Had’. Daarin maken we kennis met Charity Lee, een alleenstaande moeder uit Texas die in een regelrechte nachtmerrie belandt nadat haar 13-jarige zoon haar dochtertje van 4 met een mes om het leven heeft gebracht. Bij zoveel leed loert de tranentrekkerij om de hoek, maar het jonge regisseursduo Carlye Rubin en Katie Green kijkt verder dan de voor de hand liggende emoties. Ze gaan op zoek naar de dieper liggende oorzaken van de spiraal van geweld in Amerika, zoals het schrijnende gebrek aan begeleiding voor psychiatrische patiënten.