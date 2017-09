DRAMA Die smaakte opnieuw naar zijn vroege successen ‘Toto le héros’ en ‘Le huitième jour’, met veel humor en een milde toon. Het werd zijn grootste commerciële hit. Benoît Poelvoorde speelt God, een chagrijnige Brusselaar die er plezier in schept de mensen te pesten. Tot zijn dochter Ea (Pili Groyne) hem saboteert door naar elke aardbewoner zijn sterfdatum te sms’en. Van Dormael serveert een mix van geïnspireerde galgenhumor en mooie weemoed – want wat als je zeker weet dat het bijna afgelopen is? Creatieve, speelse en charmante cinema.