'Over winnaars': 'Mini Cooper in de prak, maar wél in het Guinness Book of Records'

Kiara Van Langenhove (22) «Mijn allereerste rijles, samen met Koen, was op een grote, afgesloten dakparking in Brussel. In een gloednieuwe Mini Cooper nog wel. Heel tof allemaal, alleen is het niet zo goed afgelopen (lacht).

»Aanvankelijk ging het nog vlot: Koen zat naast me en legde alles heel goed uit, en het duurde niet lang voor ik echt snelheid aan het maken was. Maar op een gegeven moment moest ik een U-bocht maken omdat ik de balustrade naderde. In plaats van op mijn rem te duwen, ben ik toch wel op het gaspedaal gaan staan, zeker? ‘Remmen! Remmen! Remmen!’ riep Koen, waarop ik alleen maar meer gas begon te geven. We zijn dan frontaal op een betonblok gevlogen: Koen en ik waren gelukkig ongedeerd, maar de Mini was perte totale.»