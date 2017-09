In een oud kan­toorpand in Lon­den wordt het ske­let gevonden van een jongeman die veertig jaar gele­den verdwenen is. Vier families krijgen in de nieuwe Brit­se misdaadserie ‘Unforgotten’ ver­volgens een be­zoekje van recher­cheur Sunil Khan (Sanjeev Bhaskar) en politievrouw Cassie Stuart, gespeeld door Nicola Walker.