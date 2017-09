'Midnight Sun': de koloniale kant van het ideale land

Het verhaal speelt zich namelijk niet af in Stockholm of Malmö, maar in het dunbevolkte noorden, waar niet alleen idyllische natuurpracht te vinden is, maar waar de zware industrie ook de traditionele Sami-cultuur wegdrukt en ervoor zorgt dat een volledig dorp moet verhuizen. Als u nog nooit had gehoord van Kiruna, een dorpje dat een paar kilometer moet verschuiven omdat de lokale mijn grondverzakkingen veroorzaakt, dan is dat niet zo heel erg: ook voor de Zweedse hoofdrolspeler Gustaf Hammarsten was het nieuw.