FILM Hij mag er een ereburgerschap in ontvangst nemen, een eer die meteen zijn verknipte verhouding met het provinciale nest blootlegt. Want de kneuterigheid die hij al snel ontvluchtte, was tegelijk wél een bron van inspiratie voor zijn meest succesvolle romans. Het gepingpong tussen die kleinburgerlijkheid en de pedante minachting ervoor smaakt een tikkel bitter, maar is bij momenten o zo grappig.