CAZ, VRIJDAG 29 SEPTEMBER, 20.40

KOMEDIE Er was een tijd dat Eddie Murphy écht grappig was, en hij was zelden beter dan in dit charmante sprookje over een Afrikaanse prins die in New York een bruid zoekt. Murphy’s narcisme was ook toen al voelbaar (waarom moet hij zoveel rollen spelen?), maar de gags werken en het verhaal heeft een warm hart.