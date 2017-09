De docu's die u deze week graag informeren (van 29 september tot 5 oktober)

CANVAS, ZATERDAG 30 SEPTEMBER, 20.10

ACTUA In ‘De ambassadeurs van de dialoog’, de eerste van een nieuwe reeks Nomaden-reportages voor ‘Vranckx’, volgt Thomas Schoenaerts drie Brusselse moslimjongeren tijdens hun schoolreis naar Israël.

NPO 2, ZONDAG 1 OKTOBER, 21.05

ACTUA In deze tweedelige documentaire leggen journalisten Iwan van Duren en Tom Knipping de geldstromen in het internationale voetbal bloot. Ze komen terecht in een wereld van schimmige deals en malafide miljonairs.

VTM, DINSDAG 3 OKTOBER, 21.45

ACTUA Vier afleveringen lang pluist ‘Telefacts’ uit waar, wanneer en hoe vaak de Vlaming anno 2017 seks heeft, en of er tijdens the old in and out nog tijd is voor een ouderwets orgasme.

NPO 2, DINSDAG 3 OKTOBER, 22.55

ACTUA In basisschool De Toverberg in Gent begeleidt ‘brugfiguur’ Nezhlya gezinnen met een moeilijke thuissituatie. Haar doel is om de kinderen gelijke kansen te geven in het onderwijs.

CANVAS, DONDERDAG 5 OKTOBER, 22.50

MUZIEK De identiteit van het heerschap uit ‘You’re So Vain’ komen we niet te weten, maar over Mick Jaggers onverwachte bijdrage aan haar wereldhit uit 1972 wil Carly Simon wél wat kwijt.