'Curb Your Enthusiasm': 'Pret-ty, pret-ty good'

SERIE Vergeef het hen, want voor de fans van ‘Curb Your Enthusiasm’ is het lang wachten geweest op het nieuwe, negende seizoen. Zes jaar geleden zette hoofdrolspeler en bedenker Larry David een punt achter de reeks, maar vorige zomer kondigde hij zijn comeback aan ‘met een onsterfelijk citaat van Julius Caesar: ‘I left, I did nothing, I returned.’’ Sinds 2011 is er natuurlijk veel veranderd, zowel op televisie – waar veel komische reeksen ingrediënten van ‘Curb’ hebben gerecycleerd – als ernaast: de opnames van het negende seizoen zijn de dag na de verkiezing van Trump begonnen. Maar goed, we zijn er heel gerust in dat nog steeds niemand zich zo hard en zo grappig aan alles kan ergeren als Larry David.