Docuserie 'Time: The Kalief Browder Story': de zoveelste pijnlijke gerechtelijke dwaling

DOCU De 16-jarige Browder werd in 2010 gearresteerd omdat hij een rugzak zou hebben gestolen – wat hij altijd heeft ontkend. Omdat zijn familie zijn borgsom niet kon betalen, belandde Browder in een beruchte gevangenis in de Bronx. In de drie jaar dat hij er zat, werd hij meermaals in elkaar geslagen, ondernam hij drie zelfmoordpogingen en verbleef hij meer dan 700 dagen in eenzame opsluiting. ‘Time’ vertelt het verhaal van deze zoveelste gerechtelijke dwaling onder andere aan de hand van ongemeen harde beelden van de bewakingscamera’s in de gevangenis. Met Browder liep het niet goed af: twee jaar na zijn vrijlating pleegde hij, lichamelijk en geestelijk gebroken, zelfmoord.