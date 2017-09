'Our Souls at Night': Jane Fonda en Robert Redford na 51 jaar herenigd

FILM Jane Fonda speelt Addie, een weduwe die op een dag bij haar overbuur, de ook al jaren alleenstaande Louis (Redford) aanklopt met de vraag of hij niet bij haar wil slapen, alleen maar om in de koude nachten wat gezelschap te hebben. Het vervolg kan u zonder veel verbeelding raden, maar de plot is welhaast bijkomstig: de hoofdattractie van deze zeemzoete meditatie over ouderdom, eenzaamheid en levenskeuzes is de nog steeds knetterende chemie tussen twee giganten die op hun oude dag nog niks van hun charisma hebben verloren. Onze nationale filmhunk Matthias Schoenaerts (in een kleine bijrol) krijgt u er gratis bij.