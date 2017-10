'QDoc: Steve Jobs – The Man in the Machine': een klootzak, maar wel een geniale klootzak

PORTRET Mogelijk ving de visionair op het laatste nippertje een glimp op van de weldra voor een luttele 1.159 euro op de kop te tikken iPhone X. Wie zal het zeggen? In het zog van zijn heengaan verschenen tal van boeken, films en documentaires, waaronder deze ‘Steve Jobs: The Man in the Machine’. Daarin zoomt Oscarwinnaar Alex Gibney in op de opvallende tegenstrijdigheden in het leven van de entrepreneur. Aan de hand van een stapel archiefbeelden en onder een aanstekelijke Bob Dylan-soundtrack – Jobs was een fan van het eerste uur – schildert Gibney het portret van een zelfverklaarde hippie die bij goedkope turtlenecks zwoer en graag in het gezelschap vertoefde van wereldverbeteraars als Bono. Uit de gesprekken met kennissen en voormalige medewerkers blijkt dan weer dat Jobs het vertikte om ook maar een cent van Apples winst aan liefdadigheid te schenken of aan zijn personeel uit te keren. De algemene teneur: Jobs was een klootzak, maar wel een geniale klootzak.