'Nymphomaniac, Volume 1': Mea vulva, mea maxima vulva!

DRAMA De piemels en schaamlippen zouden je rond de oren vliegen, maar wat de mediacampagne vooraf níét onthulde, was hoe geestig en speels het eerste deel van dit tweeluik van Lars von Trier wel zou worden. Een groepje feministen dat ‘Mea vulva, mea maxima vulva’ scandeert: dát vat de toon vrij goed samen. Von Trier steekt vrolijk de draak met de traditionele opvattingen rond seks en moraliteit, en laat de show stelen door twee geweldige vrouwen: Charlotte Gainsbourg is uitstekend op dreef als de zelfverklaarde nymfomane Joe, die aan de stoffige academicus Stellan Skarsgård haar heetgeblakerde levensverhaal vertelt, maar het is bedrogen echtgenote Uma Thurman die in een bijrol van nauwelijks vijf minuten met de film gaat lopen.