Bij de eerste aflevering, rond jongeren en seks, is dat Goedele Liekens’ Engelse documentaire ‘Sex in Class’. Wij legden Liekens alvast enkele cijfers over het seksleven van de Vlaamse jongeren voor.

HUMO Wat ons opviel: één op de vijf was ouder dan 20 bij de eerste keer. Verrast?