Tim Van Aelst over 'Hoe zal ik het zeggen?': 'Het wordt geen programma voor mietjes'

Tim Van Aelst « Het concept van het programma is dat we mensen – échte mensen, dus geen acteurs – onder toezicht van Humo’s Comedy Cup-winnaar Jens Dendoncker helpen bij het overbrengen van een boodschap aan iemand die ze goed kennen: een vriendin, een echtgenoot, een dochter, een collega. Die boodschappen zijn heel verscheiden – het kan gaan van ‘je voeten stinken’ over ‘ik hou van je’ tot ‘gast, we zien je niet meer sinds je een lief hebt’ – en onze aanpak is dat al evenzeer. Al is er wel één constante: de ontvanger, die van niks weet, zal de boodschap niet licht vergeten.»

HUMO Dat mag je eens met een sappig voorbeeld illustreren.