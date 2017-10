Paul Verhaeghe in 'Alleen Elvis blijft bestaan': 'Het gelijk van Griet Op de Beeck'

Paul Verhaeghe «Ze hadden me een paar jaar geleden al gevraagd. Toen heb ik vriendelijk bedankt. Ik kende het programma niet – dat had niets te maken met de kwaliteit ervan, maar alles met het feit dat ik weinig televisie kijk. Het leek vooral over de persoon te gaan en dat vond ik geen goed idee: ik kom niet zo graag naar buiten met mijn privéleven. Deze keer werd ik gecontacteerd door Annick Ruyts, met wie ik nog heb samengewerkt voor het programma ‘Te gek’. Zij verzekerde me dat het niet zo persoonlijk hoeft te zijn: het kan ook over je werk gaan.»

HUMO U wilt met uw fragmenten eerder doceren dan een inkijk te geven in wie u bent?