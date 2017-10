- ‘Gaga: Five Foot Two’ bevat enkele heel intieme scènes. Waren er momenten waar de camera niet bij mocht zijn of was alles toegelaten?

Lady Gaga «Er zijn momenten geweest waarop ik Chris (Mourkabel, de regisseur, red.) vroeg om de camera uit te zetten. Meestal liep hij gewoon mee zonder dat ik in de gaten had dat hij er was. Maar soms was ik overweldigd door zijn aanwezigheid en had ik ruimte nodig. Maar eerlijk: dat is maar een paar keer gebeurd.»