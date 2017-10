VIER, VRIJDAG 6 OKTOBER, 20.30

WESTERN Quentin Tarantino combineert in deze western al zijn beste eigenschappen met al zijn slechtste gewoonten. Zo krijgen we veel te lange dialogen die het tempo vertragen (drie uur, Quentin?), maar ook een briljant geregisseerde, barokke en uiteraard enorm bloederige finale. Een meesterwerk van 120 minuten in een film die er 180 duurt.