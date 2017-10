'Spielberg': een portret van de meest succesvolle Amerikaanse regisseur aller tijden

DOCU We zouden dit blokje gewoon al kunnen vullen met een opsomming van alle grote namen die hebben meegewerkt aan ‘Spielberg’, een nieuwe 2,5 uur durende documentaire over het leven en werk van de meest succesvolle Amerikaanse regisseur aller tijden. Ook Spielberg zelf komt uitgebreid aan bod – regisseur Susan Lacy heeft meer dan dertig uur met de man gesproken – en vertelt over zijn jeugd, de invloed van zijn joodse geloof op zijn films en hoe hij voor de start van elke opname het gevoel moet overwinnen dat hij eigenlijk een mislukkeling is. Wat moeten wij gewone stervelingen dan zeggen, Steven?