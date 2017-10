Wegens overzees succes verlengd: 'Riverdale'

SERIE Dat was de cliffhanger waarmee het eerste seizoen van ‘Riverdale’ afsloot, na dertien afleveringen die ons er nooit helemaal van konden overtuigen dat er nog een plaatsje vrij was tussen ‘Twin Peaks’ en ‘Gossip Girl’. Maar deze verfilming van de in de Verenigde Staten erg populaire Archie-comics groeide deze lente wel uit tot één van de meest bekeken series op zender CW – Netflix heeft enkel de rechten buiten de VS – en dus is er nauwelijks een half jaar later al een tweede seizoen. Netflix volgt opnieuw het tempo van de uitzending in Amerika, wat betekent dat er elke week een nieuwe aflevering in de bibliotheek bijkomt.