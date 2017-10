'Suburra': ondanks dezelfde producers, toch iets lichter dan 'Gomorrah'

SERIE Net als zowat alle andere Italiaanse topreeksen die ons de jongste jaren bereikten, gaat ‘Suburra’ over de verwevenheid van de georganiseerde misdaad, de politiek en de economie in het voor de rest zeer dolce Italië. Waarom u toch moet kijken? ‘Suburra’, net als de gelijknamige film uit 2015 gebaseerd op de thriller van Carlo Bonini en Giancarlo De Cataldo, werd gemaakt door de productie-maatschappij die eerder topwerk als ‘Gomorrah’ en ‘Romanzo Criminale’ afleverde, en de makers beloven ons naast de inmiddels vertrouwde ingrediënten ook duistere verwikkelingen in het Vaticaan (altijd leuk), een vleug romantiek, een klad personages die u niet in de film zag en een iets lichtere toon dan het toch wel zeer grauwe ‘Gomorrah’. Ook bijzonder: de actie in deze eerste tien afleveringen speelt zich af in twintig dagen.