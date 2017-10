'Colossal': wie is hier nu eigenlijk het meest destructief?

SERIE Anne Hathaway is à point als Gloria, een bloggende dertiger die de neuten sterkedrank niet schuwt terwijl ze een potje van haar leven maakt. Tegelijk teistert een Godzilla-achtig wezen al zwalpend de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. En alsof dat nog niet verontrustend genoeg is: er lijkt een link te bestaan tussen Gloria en deze kaiju. Bovendien stelt regisseur Nacho Vigalondo de vraag van 1 miljoen – ‘wie van de twee is hier nu eigenlijk het meest destructief’ – nooit met een belerend vingertje in de aanslag.