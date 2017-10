FILM Dankzij het frisse regisseursduo Joachim Rønning en Espen Sandberg, Javier Bardem als gehavende slechterik en een teruggekeerde aandacht voor onnozele humor, heeft deze vijfde ‘Pirates’-film een gunstige wind in de zeilen, wég van louter CGI-geweld. Niet dat we per se zitten te wachten op nóg een aflevering, maar we zijn alvast niet rouwig om deze evolutie, en we durven te wedden om een fles rum: uw koters ook niet.