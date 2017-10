'Nick Cave: One More Time with Feeling': een bloedstollende bariton over de onder zijn voeten wegzakkende grond

PORTRET Geen promostunt, wel een manier om te anticiperen op de onvermijdelijke vragen van journalisten over de tragische omstandigheden waarin de plaat tot stand was gekomen. ‘Skeleton Tree’ was namelijk de vrucht van een intense rouwarbeid, een requiemplaat waarop Nick Cave de onverwachte dood van zijn 15-jarige zoon Arthur een plaats gaf. In ‘One More Time with Feeling’ wisselt regisseur Andrew Dominik fragmenten uit de studio af met taferelen bij Cave en zijn echtgenote Susie Bick thuis, wat bij momenten ontroerende maar nooit overdreven sentimentele beelden oplevert. De pijn sijpelt vooral door in de als voice-over vermomde mijmeringen van Nick Cave, waarin hij het met die bloedstollende bariton van hem heeft over de onder zijn voeten wegzakkende grond. Live in het Sportpaleis op 13 oktober.