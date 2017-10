'The Diary of a Teenage Girl': een film en een meisje om verliefd op te worden

DRAMA Een goed teken: hoe kan een film over een puber waarachtig zijn als dat volk zich níét in het kruis getast voelt? Debuterend regisseur Marielle Heller heeft een eerlijke, moreel complexe en vooral venijnig grappige coming-of-agefilm gemaakt. Bel Powley maakt indruk als de 15-jarige Minnie, die verliefd wordt op haar stiefvader (Alexander Skarsgard) en hem zonder veel moeite in bed praat. Wat géén goed plan blijkt. Heller oordeelt nooit, maar vertelt haar verhaal met veel liefde en respect voor haar hoofdpersonage, in al haar feilbaarheid. De observaties zijn spot on (die scène waarin Minnie haar lichaam beoordeelt voor de spiegel!) en de in sepiatinten gehulde stijl zet perfect de dromerige toon. Een film en een meisje om verliefd op te worden.