De sensuele seksenquête: 'De orgasmekloof bestáát!'

‘Telefacts’ is zo vriendelijk geweest duizend Vlamingen op de rooster te leggen over hun seksleven – bedenk maar eens hoeveel ongemakkelijke tooggesprekken ze u daarmee uitsparen. De resultaten van hun seksenquête krijgt u vier weken lang voorgeschoteld op dinsdagavond. In de tweede aflevering komt de prangende vraag aan bod: hoe tevreden is de Vlaming over zijn seksleven? Seksuoloog Alexander Witpas overloopt met ons de resultaten.