'Radio Gaga' bij de 'Center Parcs voor verstandelijk gehandicapten': 'Ze spreken er hier nóg over!'

Nu Lady Gaga en haar team van advocaten (stuk voor stuk eerlijke, hardwerkende zakenmensen met het hart op de juiste plaats) na rijp beraad hebben besloten om de makers van ‘Radio Gaga’ toch maar niet te dagvaarden voor het schandelijk misbruiken van haar artiestennaam, kunnen Joris Hessels en Dominique Van Malder weer focussen op de essentie: het maken van uitstekende televisie. Morgen, woensdag, parkeren ze hun caravan in De Lovie in Poperinge, door Dominique omschreven als een ‘Center Parcs voor verstandelijk gehandicapten’.

Luc Struye (pedagogisch directeur) «Welja, wij hebben hier een prachtig woonpark, met heel veel mogelijkheden qua vrijetijdsbesteding. ’t Is een oude kasteeltuin in Engelse stijl: een landschapspark van zestig hectare met vijvers en kronkelweggetjes.»

HUMO Moest u lang nadenken voor u de toestemming gaf om te komen filmen?

Struye «Nee. We kenden het programma, dus we wisten dat ‘Radio Gaga’ altijd een respectvolle inkijk geeft in het leven van de geportretteerde mensen. Daardoor werkt het krachtiger dan om het even welke omschrijving: als leek krijg je in drie kwartier een buitengewoon goede kijk op de zaak. En daar is nood aan, want de maatschappij weet nog altijd te weinig af van mensen met een verstandelijke beperking. Als iemand die je niet kent anders reageert dan je verwacht, dan is er altijd onzekerheid: hoe moet ik met die mens omgaan? Vaak is die onzekerheid zo groot dat men het contact liever mijdt. Wat wij willen bereiken, is dat mensen met een verstandelijke beperking net zo goed als ieder ander kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Maar daarvoor moet de maatschappij die mensen eerst leren kennen, en ‘Radio Gaga’ levert daaraan een mooie bijdrage.»

HUMO Hoe is het geweest?

Struye «Zeer goed. De opnames dateren van half augustus, en ze spreken er hier nóg iedere dag over.»

HUMO Er zouden opvallend veel Vlaamse schlagers zijn aangevraagd.

Struye «Dat zou kunnen, ja: onze doelgroep houdt daar heel veel van. Wellicht door de eenvoudige teksten? Maar hier verblijven evengoed hardrockfans en liefhebbers van klassieke muziek, hoor. Daar zetten we hard op in: we hebben een werkgroep muziek en een muziekpedagoog.

»Ik merkte overigens dat Joris en Dominique niet alleen de schlagers, maar ook de openheid en de eerlijkheid van onze bewoners sterk waardeerden. Je zult dat zien als je naar het programma kijkt: het werkt aanstekelijk.»