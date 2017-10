Ivan Pecnik is de nieuwe stem van 'Komen eten': 'Een perfectionist die door het lint gaat: fantastisch!'

U mag anderhalve keer raden welke ‘Tegen de sterren op’-acteur vanaf komende maandag het achttiende ‘Komen eten’-seizoen van nudges en winks mag voorzien.

Ivan Pecnik «Toen ze me belden voor die stemtest, wist ik niet hóé snel ik ter plekke kon zijn. Dat is toch een droomjob? Goed, ik ga niet beweren dat ik een hondstrouwe ‘Komen eten’-kijker ben. Maar als ik kijk, blijf ik wel altijd plakken. Om te beginnen is het voor een acteur bijzonder leerrijk om in ‘Komen eten’ mensen in hun natuurlijke habitat te observeren. Je ziet hoe ze zich gedragen, zich kleden, hun huis inrichten, hun eten bereiden en mensen ontvangen. Ik denk echt dat je er je mensenkennis in gevoelige mate mee vergroot. Er zit bijvoorbeeld geregeld een perfectionist bij, zo’n man die het allemaal beter weet. Als er bij die mens één detail fout gaat op de avond waarop hij zijn gasten ontvangt, dan zie je hem compleet door het lint gaan. Het klinkt misschien raar, maar ik vind dat fantastisch. Als je daar dan met wat humor commentaar op mag geven, is dat geweldig plezierig.»