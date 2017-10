'Mindhunter': David Fincher is terug!

SERIE Nu keert de regisseur van ‘The Social Network’ en ‘Se7en’ terug naar de streaminggigant met ‘Mindhunter’, een nieuwe misdaadreeks over wat er in de hoofden van psychopaten omgaat. Het is gebaseerd op het gelijknamige boek van twee voormalige FBI-agenten, die in de jaren 70 probeerden om seriemoordenaars te doorgronden en te voorspellen. Ze deden dat door bekende psychopaten lang te interviewen over hun motieven en voorkeuren. Hun onorthodoxe methode leverde de twee de hoon van hun collega’s op, tot bleek dat ze er erg succesvol mee waren. Kortom, een tv-serie die zich in dezelfde periode afspeelt en dezelfde thema’s behandelt als ‘Zodiac’, de allerbeste film uit Finchers oeuvre – en dus potentieel dé reeks van het najaar.