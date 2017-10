'The Meyerowitz Stories': halfweg tussen Woody Allen en Wes Anderson

FILM Sandler is verbazingwekkend genoeg nog góéd ook. Hij speelt Danny, een niet bepaald in het leven geslaagde telg van een getroebleerde New Yorkse familie die – willens nillens – nader tot elkaar komt wanneer patriarch en gesjeesd kunstenaar Harold (Dustin Hoffman in topvorm) in het ziekenhuis belandt. Voorts mogen Ben Stiller, als Danny’s succesvolle halfbroer, en een verrassend geestige Emma Thompson het mooie weer maken in een spits melodrama dat, zoals Baumbachs beste werk, ergens halfweg tussen Woody Allen en Wes Anderson te situeren valt.