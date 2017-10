'The Death and Life of Marsha P. Johnson': hoe is Johnson écht aan haar einde gekomen?

DOCU Hoewel Johnson in mysterieuze omstandigheden om het leven was gekomen, klasseerde de NYPD het meteen als een zelfmoord. Een ernstig onderzoek kwam er nooit, tot grote woede van de homo- en transgendergemeenschap, die destijds verschillende protestmarsen organiseerde. Deze documentaire volgt hoe, vijfentwintig jaar na de feiten (en dus niet met geweldig veel kans op succes), een medestandster poogt uit te zoeken hoe Johnson, die het zowel met de maffia als met enkele corrupte flikken aan de stok had, écht aan haar eind is gekomen. En toont ondertussen ook de hoon en discriminatie die de New Yorkse transgemeenschap ook vandaag nog moet verduren.