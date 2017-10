De docu's die u deze week graag informeren (van 13 tot 19 oktober)

NPO 2, VRIJDAG 13 OKTOBER, 21.10

ACTUA Leo Blokhuis’ zoektocht naar de invloed van het calvinisme op de Nederlandse volksaard doet hem in deze zesde aflevering stilstaan bij het begrip tolerantie. Hoe verdraagzaam is gidsland Nederland vandaag nog?

CANVAS, ZATERDAG 14 OKTOBER, 20.10

ACTUA Nomade Jimmy Hendrickx (sic) reist in ‘De redder van de Kaja Kaja’s’ naar een afgelegen stam in Papoea, waar 100 jaar geleden een vreselijke geslachtsziekte door het struikgewas ruiste. Een Belg schoot de stam toen te hulp.

NPO 1, ZONDAG 15 OKTOBER, 21.25

PORTRET Deze docu volgt Dirk Kuyt tijdens zijn laatste maanden als voetballer. Volstrekt oninteressant, ware het niet dat hij net dán besloot om in Messi te veranderen. Haast op z’n eentje maakte hij Feyenoord kampioen.

CANVAS, ZONDAG 15 OKTOBER, 22.45

PORTRET ‘I wish we’d have been closer,’ vertrouwt een volledig lamgezopen man zijn zoon in deze BBC-documentaire toe. De vader was ooit een maffe auto-ontwerper, de zoon de bekroonde regisseur Morgan Matthews.

NPO 1, DONDERDAG 19 OKTOBER, 22.15

ACTUA In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van deze uitstekende reisreportagereeks volgt Eva Jinek een vrouw die in het Amerika van Trump gratis medische check-ups aanbiedt.