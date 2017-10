'Drive': een hedendaagse variant op de western

THRILLER Een ultracoole Ryan Gosling speelt een geheimzinnige antiheld van wie we de naam nooit ontdekken (hallo, man with no name uit de Sergio Leone-westerns!). Hij komt aan de kost als vluchtwagenchauffeur voor criminelen, tot hij zijn buurvrouw (Carey Mulligan) moet redden uit de klauwen van haar ploertige echtgenoot. En hop, daar zien we John Wayne het meisje redden in duizend cowboyfilms. Voor zijn visuele stijl keek Refn naar het vroege werk van Michael Mann (vooral ‘Thief’): de camera glijdt gracieus door de straten van L.A., maar blijft ook afstandelijk. De manier waarop Refn suspense opbouwt en zijn gortdroge weergave van brutaal, plots losbarstend geweld zijn helemaal zijn eigen verdiensten.