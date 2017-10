De docu 'I Shot My Parents': over een onthutsend familiedrama maar ook over de wapencultuur in de VS

ACTUA Het antwoord heeft, zo leren we later, te maken met een geconfisqueerde spelcomputer. Een banale ruzie dus, die alleen maar zo kon escaleren omdat er ten huize Brooks vuurwapens rondslingerden. Zo gaat ‘I Shot My Parents’ niet alleen over een onthutsend familiedrama maar ook over de wapencultuur in de Verenigde Staten, en het beruchte Second Amendment in de Grondwet, dat elke Amerikaan het recht geeft om wapens te bezitten en te dragen. De gevolgen van die liberale houding tegenover vuurwapens werden vorige week nog eens duidelijk in Las Vegas. Zijn de Amerikaanse geesten nu eindelijk rijp voor een grondig debat over gun control? Alle ogen zijn op de angry white man in het Witte Huis gericht.